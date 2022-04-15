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6:29, 15 апреля 2022 года ПФР: Время ухода за детьми автоматически учитывается при оформлении пенсии Это происходит благодаря налаженному информационному обмену между ведомствами.





Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода за детьми при оформлении пенсии.



По действующим правилам, это время включается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником информации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные реестра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям с детьми по указам Президента России. За счет такого информационного обмена в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7 млн женщин необходимыми сведениями.



Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих документов, сообщает орловское отделение ПФР.



Напомним, что первые 1,5 года после рождения первого ребенка дают маме 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет получить более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком учитывается как 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех детей, таким образом, может сформировать до 24,3 пенсионного коэффициента, которых сегодня, например, достаточно для выхода на пенсию по возрасту. Кроме индивидуальных пенсионных коэффициентов требуется наличие 15 лет страхового стажа.



В случае совпадения по времени периода ухода за детьми с периодами работы, можно применить вариант выгодности при расчете размера пенсии: либо включить указанные периоды в страховой стаж, либо учесть индивидуальный пенсионный коэффициент. Период ухода может быть засчитан отцу ребенка, при условии, что он не учтен при расчете размера пенсии мамы.





Орловское Информбюро





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