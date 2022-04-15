Главная » Новости



9:10, 15 апреля 2022 года Орловские спортсмены стали обладателями восьми медалей Кубка Ак Барса Всероссийские соревнования по каратэ прошли в Татарстане.





Воспитанники школы «Орёл-Карат» завоевали полный комплект наград Кубка Ак Барса. В борьбу за призовые места в этом году вступили порядка 2000 каратистов из 43 регионов страны.



Золото завоевали орловцы Асиман Мамедов и Ирина Вайсергисер. Призеры нашего региона: Константин Жорник, Дарья Чижикова, Ярослав Хворостов (серебряные медали), Варвара Головина, Анна Дорогавцева, Матвей Кравченко (бронза).



Фото ProSport57





Орловское Информбюро





Новости СМИ2