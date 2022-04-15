Покушение на убийство в новогоднюю ночь обернулось для виновного девятилетним сроком в колонии

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7:32, 15 апреля 2022 года
Покушение на убийство в новогоднюю ночь обернулось для виновного девятилетним сроком в колонииНа такой срок осужден ранее судимый жителя города Ливны.
Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, 37-летний житель города Ливны проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что отмечая наступление нового 2022 года
в компании со своей сожительницей и другой семейной парой, мужчина нанес соседу удар ножом в шею. Очевидцы происшедшего вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшего удалось своевременно доставить в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Орловское Информбюро