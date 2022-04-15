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8:34, 15 апреля 2022 года Орловцы могут принять участие в социальном проекте «Добрый огород» Он направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, поддержку аграрного волонтерства и благотворительности.





Орловцев приглашают принять участие в социальном проекте «Добрый огород». Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности. Участники могут помочь в возделывании приусадебных участков одинокими пожилыми гражданами, многодетными семьями, семьям, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.



Прием конкурсных заявок продлится до 22 апреля 2022 года.



По итогам конкурса предоставляется мини-грант, который можно направлять на:



- приобретение или аренду сельскохозяйственного инвентаря;

- приобретение посадочного материала и удобрений;

- компенсацию транспортных расходов волонтеров;

- оплату консультационных услуг, работы экспертов;

- расходы на информационное сопровождение проекта в СМИ и сети Интернет.



Общий грантовый фонд – 500 тыс. рублей, максимальная сумма гранта – 25 тыс. рублей.



Более подробная информация о проекте «Добрый огород» на сайте: https://dobro-ogorod.ru/.





фото проекта «Добрый огород»









Орловское Информбюро





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