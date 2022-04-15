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8:34, 15 апреля 2022 года

Орловцы могут принять участие в социальном проекте «Добрый огород»

Он направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, поддержку аграрного волонтерства и благотворительности.


Орловцев приглашают принять участие в социальном проекте «Добрый огород». Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности. Участники могут помочь в возделывании приусадебных участков одинокими пожилыми гражданами, многодетными семьями, семьям, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.

Прием конкурсных заявок продлится до 22 апреля 2022 года.

По итогам конкурса предоставляется мини-грант, который можно направлять на:

- приобретение или аренду сельскохозяйственного инвентаря;
- приобретение посадочного материала и удобрений;
- компенсацию транспортных расходов волонтеров;
- оплату консультационных услуг, работы экспертов;
- расходы на информационное сопровождение проекта в СМИ и сети Интернет.

Общий грантовый фонд – 500 тыс. рублей, максимальная сумма гранта – 25 тыс. рублей.

Более подробная информация о проекте «Добрый огород» на сайте: https://dobro-ogorod.ru/.


фото проекта «Добрый огород»




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