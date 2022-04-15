|
|
|Главная » Новости
8:34, 15 апреля 2022 года
Орловцы могут принять участие в социальном проекте «Добрый огород»Он направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, поддержку аграрного волонтерства и благотворительности.
Орловцев приглашают принять участие в социальном проекте «Добрый огород». Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности. Участники могут помочь в возделывании приусадебных участков одинокими пожилыми гражданами, многодетными семьями, семьям, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, в том числе беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.
Прием конкурсных заявок продлится до 22 апреля 2022 года.
По итогам конкурса предоставляется мини-грант, который можно направлять на:
- приобретение или аренду сельскохозяйственного инвентаря;
- приобретение посадочного материала и удобрений;
- компенсацию транспортных расходов волонтеров;
- оплату консультационных услуг, работы экспертов;
- расходы на информационное сопровождение проекта в СМИ и сети Интернет.
Общий грантовый фонд – 500 тыс. рублей, максимальная сумма гранта – 25 тыс. рублей.
Более подробная информация о проекте «Добрый огород» на сайте: https://dobro-ogorod.ru/.
фото проекта «Добрый огород»
Орловское Информбюро