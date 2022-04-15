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5:38, 15 апреля 2022 года Сегодня жители Орла начнут выбирать территории для благоустройства Выбранные территории будут благоустроены в 2023 году.





С 15 апреля по 30 мая пройдёт рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».



Для выбора жителей Орла будет предложено пять рекреационных зон. Ознакомиться с ними можно здесь.





Орловское Информбюро





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