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21:20, 14 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орден Мужества - за подвиг в бою. Каким запомнился Егор Канатников родным и близким?



- Сила - в единстве. Орловщина гордится российскими военными, и они это ценят.



- Мценский парк станет краше. Заменят всё: от деревьев и кустарников до лавочек и аттракционов.



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