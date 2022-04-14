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19:42, 14 апреля 2022 года Мэр Орла пообещал не принимать единоличного решения по отключению отопления В этом Юрий Парахин заверил орловцев во время прямого эфира в интернете.





Мэр Орла Юрий Парахин во время общения с жителями города в прямом эфире в ВК пообещал посоветоваться по вопросу отключения отопления. Традиционно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура достигает восьми градусов тепла. В этом году решение об отключении тепла будет приниматься совместно с горожанами. Для этого будет организовано голосование на сайте администрации города и других интернет-площадках, о чем будет сообщено дополнительно.





Орловское Информбюро





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