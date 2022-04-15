В Орле из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 10 человек

Пожар произошел накануне около 9 часов утра.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, накануне в Орле в многоквартирном доме на улице Черкасской произошел пожар. В квартире на седьмом этаже выгорели вещи и шкаф. Пожарные спасли женщину 1946 г.р., эвакуировали 10 человек. На месте работали сотрудники специализированной ПСЧ, 3-й ПСЧ. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 46 раз, из них 31 выезд на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на тушение сухой травы и мусора, 15 выездов на помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области