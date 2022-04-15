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10:02, 15 апреля 2022 года Сегодня ночью в одном из орловских дворов сгорел автомобиль Два рядом стоящих автомобиля получили повреждения.





Сегодня ночью во дворе многоквартирного жилого дома на ул. Старо-Московской горели два автомобиля. В результате пожара сгорел автомобиль «Ниссан Икстрейл», у автомобиля «Тойота Королла» повреждена передняя часть. Кроме этого, имеет термические повреждения рядом стоящий автомобиль «Фольксваген Пассат». На месте работали сотрудники 3-й ПСЧ. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 46 раз, из них 31 выезд на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на тушение сухой травы и мусора, 15 выездов на помощь населению.





Орловское Информбюро





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