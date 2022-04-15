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10:25, 15 апреля 2022 года Проезд вдоль администрации Орла стал односторонним Изменения в организацию дорожного движения вступили в силу 14 апреля.





На спуске между зданиями администрации Орла и Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева организовано одностороннее движение и установлены специальные знаки. Как сообщает администрация города, это решение принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в конце прошлого месяца. За их соблюдением предписаний дорожных знаков следят патрули ГИБДД. С введением новой схемы дорожного движения на участке от дома №7 по ул. Пролетарская гора вдоль дома №1 по ул. Пролетарская гора можно двигаться только в сторону дома №36 по ул. Ленина. В обратном направлении автомобилистам предлагают использовать улицу Пролетарская Гора со стороны Детского парка.



Фото пресс-службы администрации города Орла







Орловское Информбюро





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