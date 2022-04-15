Огонь и вода. Спасатели МЧС провели учения

В случае ЧС готовы спасатели и сотрудники других ведомств готовы оказать помощь. Свои навыки они отработали на специальной тренировке. За ходом учений наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.

В этом году погода не добавляет пожарным работы - часто идут обильные дожди. Но, несмотря на температурные показатели, с 15 апреля в регионе объявлен пожароопасный период, в преддверии которого прошла репетиция возможных ЧП.

Местом учений выбран бывший аэропорт «Южный». В сухую погоду весной и летом спасатели выезжают сюда почти ежедневно. Опасность в том, что рядом дачи и жилые дома, поэтому справляться с огнём нужно максимально оперативно.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Надеемся на понимание граждан, что несанкционированные палы приводят к возникновению природных пожаров, но самое печальное - к человеческим жертвам и уничтожению жилых домов, зданий».

По легенде учений пожар возник именно при уборке сухой травы путём поджога. На подмогу МЧС выехали все оперативные службы. Представители администрации дали высокую оценку действиям орловских спасателей.

Владимир Ивановский, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Личный состав знает и понимает свои задачи и имеет хорошие навыки по выполнению задач по обеспечению пожарной безопасности и паводковой ситуации в нашем регионе».

Большая вода в этом году миновала Орловскую область. Однако были затоплены три низководных моста - в Орловском, Мценском и Залегощенском районах.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Надеемся, что буквально в течение двух-трех дней ситуация станет стабильной, и эти три низководных моста будут открыты».

Навыки действий во время половодья также отрабатывали во время пожарно-тактических учений. Они - часть всероссийской командно-штабной тренировки. По сценарию, вода в Оке поднялась на 8,5 метров. В зоне подтопления 35 улиц с населением полторы тысячи человек. Одна из главных задач спасателей - эвакуация населения. Людей доставляют в пункты временного размещения. В это время сотрудники чрезвычайного ведомства производят откачку воды. Продемонстрировали и навыки спасения утопающего. Условного пострадавшего вызволили на берег и передали медикам.