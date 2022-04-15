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11:17, 15 апреля 2022 года В Орле стартует «Этно-Лето» Первое мероприятие проекта состоится сегодня в Орловском областном центре народного творчества. Подробнее о проекте рассказала заведующая отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций Орловского областного центра народного творчества Анна Тихонова.





Вы идейный вдохновитель и куратор проекта «Этно-Лето». Расскажите о вашем проекте. - Проект «Этно-Лето» родился в прошлом году, был успешно реализован на территории Орловской области и награжден как лучший проект в сфере культуры в 2021 году. Проект «Этно-Лето. Модный сезон» является естественным продолжением проекта «Этоно-Лето». В этом году мы сделаем акцент на традиционный русский костюм. Цель проект - показать подлинную красоту русского народного костюма Орловской области. Сердцем всего проекта станет концертная программа «Шаг в этнопространство», в которую будут включены показы модной одежды, так называемы контраст-дефиле, где будут представлены и реплики традиционных народных костюмов Хотынецкого, Болховского, Мценского, Верховского районов Орловской области и современная коллекция, сделанная на основе этих образцов участниками проекта - любителями и членами театров моды и других творческих объединений, которые в нашем регионе работают. Наша целевая аудитория – молодежь, но мы приглашаем всех проникнуться культурой нашего региона. Благодаря чему существует этот проект? Кто его поддерживает? - Проект «Этно-Лето. Модный сезон» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, в команду партнеров входит Орловский областной центр народного творчества, социально-культурный фонд развития инноваций и районы, которые нас поддержали: Болховский, Хотынецкий, Троснянский. Охотно ли молодые люди идут на эти концерты? Есть ли интерес к этнокультуре в Орловской области? - Я думаю, итоговая статистика 2,5 тысячи человек говорит об интересе к нашему проекту, от мала до велика все были зрителями наших концертных программ, а их было десять в прошлом году. В этом году пять концертных программ. Они состоятся летом в день Святой Троицы, в День дружбы и единения славян, в день Крещения Руси, на Медовый и Яблочный спас. А сейчас куда можно пойти, и что можно будет увидеть? - В Орловском областном центре народного творчества состоится первое мероприятие проекта в формате этно-поинт «Код идентичности. Традиционный народный костюм Орловской области». Мы собираем молодежную аудиторию - это студенты и, конечно, все желающие. В рамках программы пройдет презентация костюмов, из реплик. представленные народными мастерами России, будет рассказ о женских народных костюмах и свадебных костюмов. Изюминкой станет этнопоказ коллекции театра моды «Ассоль». То есть, сегодня Орловский областной центр народного творчества станет неким сердцем фестиваля, и можно будет много чего увидеть? - Гостями мероприятия станут фольклорные ансамбли «Калиновый Садок» «Духовские родники», «Разноцветье». Мы приглашаем всех.





Елизавета Капырина





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