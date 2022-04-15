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11:33, 15 апреля 2022 года

На Лужковском кладбище вновь разрешены захоронения

Запрет на захоронения был введен на время судебного разбирательства.


Хоронить на Лужковском кладбище стали в 80-х годах, спустя несколько лет началось строительство дачных домов. Одна из собственников участка в 2020 году решила, что граница между мирами живых и усопших должна быть чётко очерчена. Женщина обратилась в суд с требованием прекратить захоронения. Причина - расстояние от её участка до могил сократилось почти до двухсот метров. На время судебного разбирательств похороны здесь стали вне закона.
 
11 ноября 2021 года Советский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований заявительницы в запрете на захоронение в радиусе полукилометра. Не согласившись с этим, истица обратилась с апелляцией с Орловский областной суд. 14 апреля 2022 года он отказал в удовлетворении и решение Советского районного суда оставлено в силе.
 
Иными словами, теперь захоронения на Лужковском кладбище официально разрешены, сообщает администрация города Орла.


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