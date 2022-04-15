На Лужковском кладбище вновь разрешены захоронения

|Главная » Новости
11:33, 15 апреля 2022 года
На Лужковском кладбище вновь разрешены захороненияЗапрет на захоронения был введен на время судебного разбирательства.
Хоронить на Лужковском кладбище стали в 80-х годах, спустя несколько лет началось строительство дачных домов. Одна из собственников участка в 2020 году решила, что граница между мирами живых и усопших должна быть чётко очерчена. Женщина обратилась в суд с требованием прекратить захоронения. Причина - расстояние от её участка до могил сократилось почти до двухсот метров. На время судебного разбирательств похороны здесь стали вне закона
.
11 ноября 2021 года Советский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований заявительницы в запрете на захоронение в радиусе полукилометра. Не согласившись с этим, истица обратилась с апелляцией с Орловский областной суд. 14 апреля 2022 года он отказал в удовлетворении и решение Советского районного суда оставлено в силе.
Иными словами, теперь захоронения на Лужковском кладбище официально разрешены, сообщает администрация города Орла.
Орловское Информбюро