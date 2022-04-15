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11:51, 15 апреля 2022 года
Талантливых детей ждут в «Созвездии Орла»В образовательном центре стартовал прием заявок на 2022- 23 учебный год.
Образовательный центр «Созвездие Орла» приглашает десятиклассников для обучения по физико-математическому профилю. И впервые здесь начнут зажигать звезды по химико-биологическому направлению. Ребят ждет пятидневная неделя обучения. Для каждого разработают индивидуальную траекторию развития, подготовят к участию во всероссийских и международных олимпиадах. Азы знаний ученики постигают под присмотром опытных учителей. Консультации со школьниками проводят преподаватели вузов. Обучение абсолютно бесплатное.
Записаться можно по телефону +7 (958) 866-45-29.
Анна Вайсергисер