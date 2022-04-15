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12:12, 15 апреля 2022 года В Орловской области – 105 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 47 человек.





Стопкоронавирус.рф на 15 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено: По оперативным данным сайтана, за последние сутки в Орловской области выявлено: - 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией; - госпитализировано 47 человек; - после выздоровления выписано 298 человек; - скончались пять человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено: - положительных тестов на COVID-19 – 110 264; - количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 874.





Орловское Информбюро





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