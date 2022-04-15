В Орловской области – 105 новых случаев коронавирусной инфекции

|Главная » Новости
12:12, 15 апреля 2022 года
В Орловской области – 105 новых случаев коронавирусной инфекцииГоспитализировано 47 человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 15 апреля
, за последние сутки в Орловской области выявлено:
- 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;
- госпитализировано 47 человек;
- после выздоровления выписано 298 человек;
- скончались пять человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено:
- положительных тестов на COVID-19 – 110 264;
- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 874.
Орловское Информбюро