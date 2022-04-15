Сегодня на Орловщине начался пожароопасный сезон

Соответствующее постановление издано региональным правительством.

Документом, в частности, утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В него включены поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, город Дмитровск, поселок Елёнка в Знаменском районе, деревни Радовище, Алехино, поселок Жудерский и село Льгов Хотынецкого района.

Среди территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров, – три детских оздоровительно-образовательных (профильных) центра: «Елочка» (Болховский район), «Сосновый бор» (город Дмитровск) и «Солнечный» (Кромской район).

Пожароопасный период продлится до наступления устойчивой осенней дождливой погоды или установления отрицательных среднесуточных температур воздуха.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом в круглосуточную диспетчерскую службу Управления лесами Орловской области по телефону 8-4862-59-10-10. Кроме того, сообщения о возгораниях принимают по телефонам 01, 101, 112.