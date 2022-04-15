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18:33, 4 апреля 2022 года Открыт прием заявок на конкурс «Снимай науку» - 2022 Со 2 апреля телеканал «Наука» начинает прием работ фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий.





Шестой сезон конкурса «Снимай науку» приглашает видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих принять участие, подав в качестве заявки свое научное фото или видео. Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российский научный фонд, Россотрудничество и нацпроект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс. «Наука — это всегда творчество, поиск новых нестандартных подходов к решению поставленных задач и умение мыслить шире установленных рамок. Конкурс «Снимай науку» объединяет исследования и прикладное искусство. Участники через фото и видео передают всю сложность и уникальность работы ученого. Такие конкурсы важны для понимания результатов исследовательского труда. Уверен, многие участники открыли мир науки не только для себя, но и для окружающих», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Главная цель конкурса – популяризация научного знания. Конкурс проводится с 2016 года, в этом году его список номинаций пополнился спецноминацией – «Покорение Арктики», победитель которой получит специальный приз от телеканала «Наука». «Из года в год фотоработы участников конкурса не перестают нас удивлять своей точностью, глубоким и внимательным отношением к науке. Именно поэтому уже пять сезонов конкурс пользуется популярностью и собирает большое число талантливых работ, а выставки из фотографии победителей представлены и в России, и за рубежом», - Мария Семенова, главный редактор телеканала «Наука». Соорганизаторами «Снимай науку» являются «Викимедиа РУ» и Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. «В цифровую эпоху фото- и видеоформаты приобрели огромную популярность, и именно с их помощью мы можем буквально показывать науку и привлекать к ней внимание. Она требует точности и вдумчивого отношения, но это не делает ее менее прекрасной. Очень приятно видеть, как много среди нас действительно талантливых людей, способных заглянуть вглубь вещей и показать их суть и красоту в своих работах. Особенно это важно для Арктики — региона с богатейшими ресурсами, но пока недостаточно освоенного. В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ ему отведено особое место, и это яркий показатель того, что мы движемся по пути его тщательного изучения и развития», — Леонид Гусев, руководитель дирекции Фестиваля науки. Фотоконкурс Прием фоторабот продлится до 31 мая 2022 года включительно, а в начале июля будут подведены итоги и названы победители. Номинации фотоконкурса:



● «Люди в науке». Ученые в их естественной среде обитания; ● «Микроизображения». Изображения, полученные с помощью микроскопа; ● «Нефото». Аудио и видео файлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.; ● «Серии». От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов; ● «Природа». Изображения природы, животного мира; ● «Наука вокруг нас». Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии; ● «Космос». Изображения, которые связаны с космонавтикой и астрономией; ● Спецноминация «Покорение Арктики». “Если вы студент, научный сотрудник, преподаватель – примите участие в конкурсе. Возможно у вас есть много уникальнейших кадров из вашей области, которые могли бы проиллюстрировать статьи о науке в свободной энциклопедии, а пока без толку хранятся на жёстком диске. Даже если вы сами не занимаетесь наукой, то наверняка были в музеях и делали снимки – поделитесь ими с человечеством!" – Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа РУ. Видеоконкурс Прием видеоработ осуществляется по 4 сентября включительно, а в начале октября будут объявлены победители. Номинации видеоконкурса:

● Любители - Видеоролик посвященный научному эксперименту, сопровождаемый пояснениями исследователя. ● Профессионалы - Работа научных коллективов и лабораторий над созданием новых технологий и открытий. ● Дети - Видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет. ● Спецноминация «Покорение Арктики». Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» на сайте: https://naukatv.ru/photo-science





Орловское Информбюро





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