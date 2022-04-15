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12:53, 15 апреля 2022 года Группа «ДДТ» в Орле дала концерт, средства от которого направят в пользу беженцев Концерт легендарной российской рок-группы состоялся накануне.





Минувшим вечером в Орле состоялся концерт группы «ДДТ». Сотни людей приняли в нём участие. В сложившейся ситуации выступление Юрия Шевчука и музыкантов для поклонников группы стало глотком свежего воздуха. Орловцы с удовольствием исполнили вместе с музыкантами любимые хиты. Все средства, вырученные с концерта, группа направит на помощь беженцам из Украины и Донбасса.





Юлия Сулим





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