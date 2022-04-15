Главная » Новости



13:09, 15 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Усилена господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от санкций» О том, как в Орловской области будут противостоять санкциям, в интервью телеканалу Вместе-РФ рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью телеканалу Вместе-РФ , ни одно предприятие региона не остановило работу в текущих экономических условиях. Орловщина при помощи федерального центра ведет активную работу по поддержке бизнеса. Андрей Клычков отметил, что господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от санкций, усилена. В первые месяцы 2022 года главным экспортным продуктов в Орловской области было растительное масло. Продукцию поставляли в Латвию, Литву и Китай. Всего около 30 тысяч тонн. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Усилена господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от введения антироссийских ограничительных мер со стороны иностранных государств. Нам нужно сделать все, чтобы наш орловский производители-экспортеры в полной мере воспользовались господдержкой, и, несмотря на санкции и ограничения, выполнили плановое задание на 22-й год». С сегодняшнего дня правительством России введено ограничение на вывоз продукции - пока на 4 месяца. Меры регулирования сельхозпродукции необходимы для обеспечения продовольственной безопасности. Господдержка предприятий-экспортеров продолжится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Предусмотрены субсидии на транспортные расходы, сертификацию продукции АПК и льготное кредитование.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2