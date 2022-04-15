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13:09, 15 апреля 2022 года

Андрей Клычков: «Усилена господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от санкций»

О том, как в Орловской области будут противостоять санкциям, в интервью телеканалу Вместе-РФ рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью телеканалу Вместе-РФ, ни одно предприятие региона не остановило работу в текущих экономических условиях. Орловщина при помощи федерального центра ведет активную работу по поддержке бизнеса. 
 
Андрей Клычков отметил, что господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от санкций, усилена.
 
В первые месяцы 2022 года главным экспортным продуктов в Орловской области было растительное масло. Продукцию поставляли в Латвию, Литву и Китай. Всего около 30 тысяч тонн. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Усилена господдержка компаниям-экспортерам, пострадавшим от введения антироссийских ограничительных мер со стороны иностранных государств. Нам нужно сделать все, чтобы наш орловский производители-экспортеры в полной мере воспользовались господдержкой, и, несмотря на санкции и ограничения, выполнили плановое задание на 22-й год».
 
С сегодняшнего дня правительством России введено ограничение на вывоз продукции - пока на 4 месяца. Меры регулирования сельхозпродукции необходимы для обеспечения продовольственной безопасности. Господдержка предприятий-экспортеров продолжится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Предусмотрены субсидии на транспортные расходы, сертификацию продукции АПК и льготное кредитование.



Анна Вайсергисер


 
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