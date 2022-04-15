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13:35, 15 апреля 2022 года

Две родины Надежды Синицкой

Жительницы ДНР приехала на Орловщину, чтобы спастись от обстрелов. Как выяснилось, наш регион для нее не чужой – она родилась здесь, в Сосковском районе.


Месяц назад на Орловщину с группой беженцев приехала Надежда Синицкая. Как оказалось, наш регион для нее не чужой – она родилась и до семи лет жила здесь, в селе Маяки Сосковского района. Потом вместе с родителями уехала на Донбасс. Там окончила школу, вышла замуж, родила детей. Ее старший сын с женой и дочкой Машей больше 8 лет назад переехали в Белгород. Когда в 2014-м перед их домом упал снаряд, сомнений не осталось - пора уезжать. В марте этого года уехала в Россию и сама Надежда, с дочерью и внуком.
 
Изначально отправились в Ростов, затем, словно по воле случая, оказались на Орловщине. Дочь Светлана своими глазами увидела то, о чем так часто рассказывала мама. 
 
Светлана Делюкина, жительница ДНР: «Очень много я слышала по маминым рассказам, что здесь очень красиво. Мы ездили в Полесье, мама показывала, откуда она родом».
 
Орловщина семье понравилась, но их, конечно, тянет домой, на родину. И все они – и сама Надежда, и дочь Светлана, и внук Араз – мечтают вернуться на цветущий Донбасс.



Юлия Опанасюк


 
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