В Орле состоялась презентация проекта реконструкции сквера «Дворянское гнездо»

В октябре будут завершены все необходимые согласования, и уже в следующем году начнется реконструкция. С деталями проекта ознакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.

Над проектом реконструкции знаменитого орловского сквера «Дворянское гнездо» дизайнеры работали в связке с попечительским советом, краеведами, сотрудниками музея Тургенева. Проект уже прошел утверждение во всех органах власти и историко-культурную экспертизу.

Основной задачей проектировщиков было не отойти от духа и буквы тургеневского романа. Литературную концепцию проекта, на которую опирались дизайнеры, выполнила одна из старейших сотрудников музея Тургенева Людмила Балыкова.

Людмила Балыкова, научный сотрудник объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «Надо быть близкими к стилистике Тургенева - всегда чрезвычайно сдержанной, всегда как бы запрятанной в какую-то оболочку природную, поэтому обустройство сада калитинского - мы слово «сквер» не любим, нам кажется, что это вызов флористам, дендрологам, чтобы это было настоящее произведение искусства, однако не вычурного, а сохраняющего приметы скромного провинциального дворянского сада».

Согласно проекту, в сквере появятся тропа Лаврецкого, скульптурные композиции, пристань, обновятся лестницы и дорожки, мостики, беседки. А еще построят сцену для проведения концертов под открытым небом. Неисторические объекты будут отстроены заново.

Елена Шарёнкова, автор проекта: «Ротонда и балюстрада это очень красивые места, но они уже разрушены, и делать что-то с ними с точки зрения реставрации совершенно невозможно. Будет воссоздание этих объектов из качественных материалов».

Одна из важных задач - вписать сквер в уже существующий комплекс парка Победы.

Вера Ефремова, директор объединённого литературного музея И.С. Тургенева: «Все проектные работы закончатся в конце года, в октябре, и уже сейчас есть такая большая, сильная надежда, что в 2023 году пройдут работы по благоустройству верхней части Дворянского гнезда».

Пока так и нет ясности с домом Лизы Калитиной, он принадлежит частному лицу, и вокруг него тоже разработаны проектные предложения. В остальном можно с уверенностью сказать, что совсем скоро любимая многими Дворянка обновит свой внешний вид и сохранит литературную составляющую этого знакового в Орле места.