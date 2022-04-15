В Мценске стартуют работы по благоустройству Фетовского сквера

В прошлом году город стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Награда от Минстроя - 70 миллионов рублей. Как планируют благоустроить сквер, узнала корреспондент ГТРК «Орел»

Татьяна Тимохина.

Над проектом обустройства Фетовского сквера трудились многие амчане, в том числе и сотрудники Детской художественной школы, которая расположена рядом.

Сергей Прокопов, директор Мценской детской художественной школы: «Мы участвовали в конкурсах, делали эскизы, советовались с архитектурой, и когда победили, это здорово! Это старейшая улица в Мценске».

Подрядчик уже определен. На благоустройство уйдет более 67 миллионов рублей.

Алексей Крупнов, руководитель проекта от генподрядчика: «Проект разработан детально, сроки и задачи заказчиком поставлены, обязуемся реализовать их в срок. В настоящее время, наконец-то, нам погодные условия позволяют приступить к демонтажу, и начнем мы буквально с понедельника».

На сэкономленные два с лишним миллиона рублей приобретут световые конструкций и искусственную ель.

После преображения в Фетовском сквере появится не только озеленения, плитка, но и модульная мини-сцена и два арт-объекта, один будет посвящен мценском кружеву, второй - Афанасию Фету. Также по плану здесь появится велопарковка, детская площадка и качели. Преобразить сквер подрядчики обязуются до конца августа.

Это первый этап масштабной реконструкции исторической части улицы Ленина. Рядом со сквером находятся Мценский краеведческий музей и много других старинных зданий. В одном из них Лесков поселил героев своей повести «Леди Макбет Мценского уезда».