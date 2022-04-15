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16:19, 15 апреля 2022 года Благодаря господдержке орловские работодатели создали 52 рабочих места для молодежи Об этом сообщили в региональной службе занятости.





За три недели 10 работодателей Орловской области подали 18 заявлений, в которых указали 52 свободных рабочих места для трудоустройства молодежи.



Заявления поданы в рамках мероприятий по государственному субсидированию рабочих мест при трудоустройстве отдельных категорий граждан от 16 до 30 лет. Приём заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начался 21 марта.



В течение этого времени в службу занятости поступили 18 заявлений от 10 работодателей о наличии 52 свободных рабочих мест для молодёжи.



На настоящий момент трудоустроены на своё первое рабочее место два представителя молодого поколения. Выпускница Ливенского строительного техникума, получившая диплом в прошлом году, трудоустроена по своей специальности поваром, 20-летний парень без образования принят барменом к индивидуальному предпринимателю.



Напомним, что частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам осуществляется за трудоустройство:



- лиц с инвалидностью,

- молодых людей, незанятых в течение 4 месяцев после окончания военной службы,

- не имеющих профессии и нигде не обучающихся,

- не нашедших работу в течение 4 месяцев после получения профобразования,

- освобожденных из мест лишения свободы,

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей,

- состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних,

- имеющих несовершеннолетних детей



Для участия в программе работодатель направляет заявление в органы службы занятости через личный кабинет портала Роструда «Работа в России». Условием господдержки является трудоустройство указанных выше категорий молодых людей на полный рабочий день. Через месяц после трудоустройства, работодателю необходимо направить соответствующее заявление в Фонд социального страхования, который осуществляет выплаты.







Орловское Информбюро





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