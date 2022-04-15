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17:34, 15 апреля 2022 года Болховские куранты. История часов, установленных на колокольне храма На колокольне болховского Спасо-Преображенского собора установлены часы. О том, чья это была идея, как работает старинный механизм, и кто отвечает за его работу, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Величественный Спасо-Преображенский собор - духовный символ Болхова. В старину в этих стенах звучали молитвы царей, сегодня горожане просят спасения и терпения у мощей Георгия Коссова. Храм - словно ориентир в пространстве и времени. А время болховчане сверяют с боем часов, установленных на колокольне собора.



В народе часы прозывали курантами, хотя в них нет музыкального механизма. Отбивают часы каждые 30 минут. Есть у курантов смотритель. Алексей Киреев в течение 20 лет раз в неделю заводит их, следит, чтобы не отставали и не спешили. За неделю гири опускаются с 13-метровой высоты по специальной шахте. Каждая гиря весит 140 килограммов. Часовой молоток бьет по старинному колоколу, благодаря этому и раздается над древним городом красивый звон.



За все время существования часов было три смотрителя. Каждый передавал накопленный опыт следующему. Специального образования для этой должности не требуется, только гиперответственность и понимание, что куранты ни в коем случае не должны остановиться.



Место производства часов не установлено. Механизм простой. Каждое лето его очищают от пыли, но ни на одной детали так и не нашли клейма завода. Это первая загадка. Вторая загадка также до сих пор не разгадана: что подвигло уездного врача Михаила Соломко купить, привезти и установить на колокольне храма эти уникальные часы? Еще одна деталь - у часов лишь три циферблата, вместо четвертого - окно. Причину объясняет легенда. По словам директора Болховского краеведческого музея Лидии Хомяковой, это было своего рода наказание жителям Заречной стороны, которые в 1885 году проигнорировали вакцинацию.



А доктор Соломко не только заботился о здоровье болховчан. Он стал еще и основателем метеорологических наблюдений - составил обзор погоды за полвека, изучал, как климат влияет на самочувствие. К сожалению, ни одной фотографии со статским советником не сохранилось, а вот история дома, где он жил, продолжается. Жители города хотят установить там мемориальную доску в память о докторе Михаиле Петровиче Соломко, чье имя вписано в летопись города церквей. А на Спасо-Преображенском соборе продолжают отмерять время часы, подаренные доктором, словно сердце Болхова, четко отстукивая ритм жизни.





Анна Вайсергисер





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