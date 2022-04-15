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18:24, 15 апреля 2022 года

В Орле вручили премию «Большое дело»

Главный учредитель премии - Социально-культурный фонд развития и инновации. Кто вышел в победители, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина.


В Орле состоялось вручение премии «Большое дело». В нашем регионе много тех, кто помимо своей основной работы находит время и для добрых дел, помогая менять мир к лучшему. Организаторы премии «Социально-культурный фонд развития и инновации», творческое объединение «Фестивальный Орёл» и Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, «Орловское качество», завод «Эксперт Кабель», ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив.

Сергей Кутенёв, председатель попечительского совета НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации»: «Значение добровольческой деятельности для современного общества сложно переоценить. Это труд крайне сложный, но всегда благородный и отвечающий взаимностью».

На конкурс прислали 48 заявок. Благотворительные фонды и организации, досуговые центры, театры, волонтерские отряды - все те, кто вносит большой вклад в нашу жизнь.

В составе жюри - руководители различных организаций и подразделений из сферы культуры, здравоохранения, политики, бизнеса, знаменитые спортсмены и журналисты.

Наталья Любимова, первый заместитель директора НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации»: «Мы очень рады, что наше мероприятие получило большой отклик, мы получили много заявок. В результате в финал вышло 27 участников, из которых жюри было очень сложно выбирать, но они выбрали победителей в шести номинациях».

Победу в номинации «Добрые медиа» одержал центр «Волонтеры Победы Аграрного университета». Самым «Вдохновленным искусством» оказался Орловский театр кукол. «Энергией здоровья» может похвастаться центр брейкинга The Eagles. «Большие подвиги маленького человека» помогла сотворить педагог детского дома творчества №3 Зинаида Четверикова. «Эко-волной» Орел захватил отряд «ЭкоСказка» из детского сада № 79.


Елизавета Капырина


 
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