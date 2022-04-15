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18:37, 15 апреля 2022 года

В Орловской епархии собрали гуманитарную помощь для российских военнослужащих и беженцев

Большую посылку передали в пункт сбора в ДК Железнодорожников.


Накануне Орловская епархия собрала все необходимое для российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине - продукты, питьевую воду и средства гигиены. Все это удалось собрать благодаря прихожанам орловских храмов. Большую посылку весом в 10 тонн передали в пункт сбора в ДК Железнодорожников. В центре помощи военнослужащим пообещали, что все посылки будут переданы солдатам лично в руки в ближайшее время.
Часть собранного в епархии передадут и беженцам.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Вместе с этими подарками мы передаем и частичку своей души и свидетельствуем о том, что мы единый братский народ».

В центре гуманитарной помощи в здании ДК Железнодорожников вот уже несколько дней двери, в прямом смысле, не закрываются. Орловцы несут подарки и весточки из дома для тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг на Украине. ГТРК «Орел» не осталась в стороне. Мы собрали небольшую коробку со сладостями - чтобы нелегкие будни солдат были хоть немного легче.


Юлия Опанасюк


 
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