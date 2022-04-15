Вести мониторинг лекарственных средств поможет чат-бот

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18:51, 15 апреля 2022 года
Вести мониторинг лекарственных средств поможет чат-ботСтарт его работы назначен на 18 апреля.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в России создан федеральный чат-бот, в котором будет отражаться информация по закупке и обороту лекарственных препаратов. Об этом говорили сегодня на совещании, которое провела заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос.
Для работы в чате планируется привлечь главных внештатных специалистов для проработки вопросов альтернативной замены препаратов, недоступных жителям России и разработки новых «Методических рекомендаций». Старт работы чат-бота запланирован на 18 апреля текущего года.
Орловское Информбюро