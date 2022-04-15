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21:20, 15 апреля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В Орловской епархии собрали гуманитарную помощь для российских военнослужащих и беженцев.
- В Орле вручили премию «Большое дело». Главный учредитель премии - Социально-культурный фонд развития и инновации.
- Болховчане живут под бой курантов Спасо-Преображенского собора. О том, чья это была идея, как работает старинный механизм, и кто отвечает за его работу, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.
Вести-Орёл