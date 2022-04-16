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6:56, 16 апреля 2022 года

В Орле стартует третья Цифровая неделя финансовой грамотности

С 18 по 22 апреля участников Недели ждут онлайн уроки, очные тематические круглые столы, мастер-классы, деловые игры.


18 апреля в Орле стартует третья Цифровая неделя финансовой грамотности. Мероприятие организовано ОГУ им. И.С. Тургенева и Региональным центром финансовой грамотности при поддержке Отделения Банка России по Орловской области, Администрации Орловской области и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Спикеры Недели – представители Банка России, финансовых организаций, налоговых органов, Пенсионного фонда, сотрудники полиции, инвесторы, ученые и преподаватели. В течение 5 дней они будут рассказывать о том, как грамотно вести себя в интернете, как пользоваться новыми финансовыми технологиями и как уберечься от мошенников.

«В этом году мы предложили партнерам посвятить цифровую Неделю повышению киберграмотности, так как это один из способов борьбы с дистанционными мошенниками. Кроме того, будет еще два модуля. Один из них посвящен общим вопросам финансовой грамотности: финансовой культуре, личному финансовому планированию. Второй – мерам поддержки: льготном кредитовании, софинансировании затрат на ведение бизнеса. В программу включены актуальные темы и форматы для широкой аудитории, от подростков или пенсионеров до бизнесменов», – говорит начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева.

Начало уроков – 18 апреля с 10 часов. Трансляция на канале Ассоциации развития финансовой грамотности. Подключиться можно по ссылке https://www.youtube.com/c/fincubator

Подробное расписание занятий можно посмотреть на сайте АРФГ в разделе «Новости».


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