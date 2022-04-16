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7:58, 16 апреля 2022 года В Мценском районе отремонтируют мост через реку Лисица Мост длиной более 30 метров был построен в конце 80-х, последний ремонт здесь проводили в 2013 году.





Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков, в Мценском районе запланирован ремонт моста через реку Лисица. Переправа находится на 338-м км федеральной трассы М-2 «Крым».



В рамках работ на объекте отремонтируют опоры, усилят и заменят балки, укрепят конусы, устроят лестничные сходы. На мостовом полотне уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменят деформационные швы.



Кроме того, специалисты смонтируют металлическое барьерное ограждение и перильное ограждение тротуаров из композитных материалов, организуют водоотвод с проезжей части, установят знаки, переустроят линии освещения, нанесут разметку.



Так как мост находится в водоохранной зоне, будет организована система очистных сооружений. Вода с проезжей части будет попадать в них по подвесному фасадному лотку, а затем - после фильтрации - в реку.



На период ремонта движение транспорта организовано в реверсивном режиме по левому мосту, скоростной режим ограничен до 50 км/ч.

В месте производства работ установлены информационные щиты и предупреждающие знаки.





Орловское Информбюро





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