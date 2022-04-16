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9:00, 16 апреля 2022 года Для строящихся яслей на ул. Ливенской обустроили теплотрассы Ясли на 105 мест на ул. Ливенской в Орле строят в рамках национального проекта «Демография».





Для здания яслей на улице Ливенской в Орле построили теплотрассу. Об этом сообщает администрация города Орла. Завершены работы по прокладке теплотрассы, выполнена её опрессовка. В следующем месяце запланирована установка котельной.



Как сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов, в здании уже ведутся внутренние работы. Стены оштукатурены. Вскоре строители приступят к устройству пола. Кстати, полы в группах будут с подогревом. Также планируется приступить к кровельным работам второго этажа.



На сегодняшний день на объекте ежедневно трудятся 35 человек. Среди них – фасадные рабочие, штукатуры, кровельщики, сантехники и электрики.



По информации Кузнецова, в ближайшие дни прибудут две дополнительные бригады. Темпы по строительству новых яслей на ул. Ливенской будут планомерно увеличиваться. Сдать объект планируется раньше положенного срока – к концу лета 2022 года.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





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