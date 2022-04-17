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9:03, 17 апреля 2022 года
Софья Корягина - победитель конкурса «Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект»Юная орловчанка учится в образовательном центре «Созвездие Орла».
Орловчанка Софья Корягина успешно прошла все испытания конкурса «Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект». Конкур организован Фондом содействия инновациям, Образовательным центром «Сириус», Сколковским институтом науки и технологий, Кружковым движением и «Госкорпорацией Роскосмос».
По итогам «Космической смены Сириус-2022» орловчанка награждена путевкой в международный детский центр «Артек», сообщает информационный портал Орловской области.
Победители и призеры конкурса также получают дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Орловское Информбюро