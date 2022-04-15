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19:37, 15 апреля 2022 года Андрей Клычков отработает субботник в парке Победы Глава региона пригласил всех на завтрашнюю уборку города.





Сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что на субботнике он будет работать в парке Победы. Пригласил всех желающих к нему присоединиться. Было обозначено, что сбор в 9:00, в 10:00 – начало активной работы.



Также Андрей Клычков рассказал, что в четырех точках уборки - парк Победы, сквер «Дворянское гнездо», городской парк, Детский парк - будет работать полевая кухня.



«Приглашаю всех поработать своими руками. Надеюсь, дождь нам не помешает. У кого есть ко мне какие вопросы – приглашаю в парк Победы. Поработаем, кашу поедим и поговорим», - отметим глава региона.





Анастасия Дорохова





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