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11:10, 16 апреля 2022 года В Орловской области – 102 новых случая коронавирусной инфекции Госпитализировано 38 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 38 человек;

- после выздоровления выписано 486 человек;

- скончались три человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 110 366;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 877.





Орловское Информбюро





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