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11:12, 16 апреля 2022 года Губернаторам рекомендовано рассмотреть вопрос о введении регионального маткапитала за каждого ребёнка, начиная с третьего Об этом говорили на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе. На заседании рассматривались вопросы поддержки многодетности, многодетных семей и совершенствования мер демографической политики.



Для выработки эффективных решений в сфере демографии полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев предложил создать Институт демографической политики.



По итогам заседания главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос о введении регионального материнского (семейного) капитала за каждого ребёнка, начиная с третьего. Отменить критерий нуждаемости при предоставлении регионального материнского (семейного) капитала и аналогичных единовременных выплат. Губернаторы возьмут под личный контроль исполнение решений Президента России по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям. Будут расширяться возможности бесплатного посещения социально-культурных объектов многодетными семьями.





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