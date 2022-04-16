суббота 16.04.2022 16:14:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:09, 16 апреля 2022 года

Орловщина принимает участие в Международной акции «Сад Памяти»

В районах и областном центре высаживают липы, клены, березы.


Орловская область принимает участие в Международной акции «Сад Памяти». Так, в Дмитровске на территории городского парка было высажено 40 саженцев липы и клена. В акции приняли участие представители муниципальных органов власти, юнармейцы школы №1, сотрудники бюджетных организаций.

В Ливнах высадили 20 молодых берез в парке «Промприбор». В акции также приняли участие школьники - представители местного отделения «Волонтёры Победы» и глава города Сергей Трубицин.

В Орле участие в общегородском субботнике и акции «Сад Памяти» на территории парка Победы принял участие губернатор области Андрей Клычков. В ходе мероприятия состоялась церемония посадки деревьев, посвященная памяти орловских военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территории Украины.

Сегодня Всероссийский субботник и патриотическая акция «Сад Памяти» прошла также в Хотынецком районе. Участие в мероприятиях принял первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов. В этот день на территории Хотынецкой средней школы имени С. Г. Поматилова в память о защитниках нашего Отечества были посажены молодые фруктовые деревья.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.