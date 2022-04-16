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13:09, 16 апреля 2022 года Орловщина принимает участие в Международной акции «Сад Памяти» В районах и областном центре высаживают липы, клены, березы.





Орловская область принимает участие в Международной акции «Сад Памяти». Так, в Дмитровске на территории городского парка было высажено 40 саженцев липы и клена. В акции приняли участие представители муниципальных органов власти, юнармейцы школы №1, сотрудники бюджетных организаций.



В Ливнах высадили 20 молодых берез в парке «Промприбор». В акции также приняли участие школьники - представители местного отделения «Волонтёры Победы» и глава города Сергей Трубицин.



В Орле участие в общегородском субботнике и акции «Сад Памяти» на территории парка Победы принял участие губернатор области Андрей Клычков. В ходе мероприятия состоялась церемония посадки деревьев, посвященная памяти орловских военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территории Украины.



Сегодня Всероссийский субботник и патриотическая акция «Сад Памяти» прошла также в Хотынецком районе. Участие в мероприятиях принял первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов. В этот день на территории Хотынецкой средней школы имени С. Г. Поматилова в память о защитниках нашего Отечества были посажены молодые фруктовые деревья.





Орловское Информбюро





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