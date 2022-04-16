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13:54, 16 апреля 2022 года В Орловской области из незаконного оборота изъят контрафактный алкоголь Организованная группа действовала на территории Мценска.





В Орловской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом немаркированной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Полиция изъяла более 4 тысяч бутылок общей стоимостью более 900 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что алкоголь является контрафактным. На бутылках отсутствовали акцизные марки.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в ходе проведения следственных действий установлены лица, совершившие преступление. Среди них – индивидуальный предприниматель, его родственники, продавцы торговых точек. Трое фигурантов задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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