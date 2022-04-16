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13:56, 16 апреля 2022 года В Орловском государственном аграрном университете открыт новый образовательный центр Образовательные аудитории, созданные компанией «ФосАгро», будут открыты не только для студентов, но и для работающих агрономов.





Светлая аудитория, добротная компьютерная и мультимедийная техника, наглядные пособия, образцы, учебные материалы – так устроен класс для аграриев будущего. В Тимирязевской академии, Саратове и на Кубани подобные центры уже начали работу, Орёл стал четвёртым в стране. Пятый – получил прописку в Белгородском аграрном университете. Активную поддержку программе сотрудничества «ФосАгро» с аграрными университетами оказывает министерство сельского хозяйства страны Два новых образовательных центра связал телемост, которым воспользовался заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов.



Максим Увайдов, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Хочу высказать слова благодарности руководству компании «ФосАгро». Действительно вы сделали не разовый проект, не разовую акцию, а делаем с вами хорошее дело на постоянной, системной основе».

Ключи от «ФосАгро»-класса представители компании вручили владельцам – Орловскому ГАУ – его студентам, преподавателям и всем, кто заинтересован в эффективных технологиях земледелия.



Владимир Масалов, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Вот в этих прекрасных аудиториях теперь буду готовить не только качественно наших студентов, но и на базе данных аудиторий, коуч-центров будет проходить повышение квалификации уже работающих на производстве агрономов, уже работающих в ЛПХ, КФХ, фермеров и, конечно же, урожайность, производительность труда, внедрение новейших технологий в производство будет только улучшаться».

Однако главное здесь не стены и не техника, задача образовательного центра стать удобной базой для усвоения специально разработанной образовательной программы.



Михаил Стеркин, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро: «Компания очень серьёзно относится к аграрному образованию, к продовольственной безопасности, к будущему нашей страны. Мы создали за два года курс из 150 лекций. В этой работе принимали участие не только мы, наверно, принимала участие вся страна. Большое спасибо министерству сельского хозяйства, всем ректорам аграрных университетов, представителям всем компаний российских, которые работают на благо продовольственной безопасности, на благо страны, с которыми мы сделали эти 150 лекций».

Лекции будут транслироваться онлайн, но этим факультативная программа от одного из крупнейших производителей и поставщиков минеральных удобрений в России не ограничивается.



Павел Долгушкин, руководитель кросс-функциональных проектов АО «Апатит»: «В обязательном порядке проводим и очные лекции, и мастер-классы, и конференции, проводим дни открытых дверей потенциальных работодателей».

В скором времени в систему образовательных центров «ФосАгро» включатся аграрные университеты в Воронеже и Курске – это регионы с самой плодородной землёй и с самыми большими перспективами в области современного земледелия.





Ирина Костина





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