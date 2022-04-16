суббота 16.04.2022 16:15:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:29, 16 апреля 2022 года

Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград

Доброград строится во Владимирской области на частные инвестиции при государственной поддержке.


Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград, сообщает ТАСС. Срок его полномочий составит два года.

Доброград - первый в России город, который с 2012 года строится на частные инвестиции при активной государственной поддержке. На постоянной основе здесь проживают около 1 тыс. человек, еще 1,5-2 тыс. человек находятся там в других статусах, например, в качестве туристов, временно проживающих.

Сергей Волков имеет многолетний опыт работы в органах законодательной и исполнительной власти, в том числе он возглавлял город Мценск в Орловской области. Теперь ему как главе Доброграда поручено разработать проект устава городского поселения.

«Доброград я вижу городом будущего, малым городом, площадкой для развития локальных бизнесов и воронкой для привлечения инвестиций. Отсутствие у Доброграда отягощенности негативным историческим опытом, застарелыми проблемами, позволяет нашему городу стать перспективной моделью для социально-экономического развития территории через устойчивый рост экономики», - сообщил ТАСС избранный глава.

Фото пресс-службы Орловского областного совета народных депутатов



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.