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14:29, 16 апреля 2022 года Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград Доброград строится во Владимирской области на частные инвестиции при государственной поддержке.





Бывший мэр Мценска Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград, сообщает ТАСС. Срок его полномочий составит два года.



Доброград - первый в России город, который с 2012 года строится на частные инвестиции при активной государственной поддержке. На постоянной основе здесь проживают около 1 тыс. человек, еще 1,5-2 тыс. человек находятся там в других статусах, например, в качестве туристов, временно проживающих.



Сергей Волков имеет многолетний опыт работы в органах законодательной и исполнительной власти, в том числе он возглавлял город Мценск в Орловской области. Теперь ему как главе Доброграда поручено разработать проект устава городского поселения.



«Доброград я вижу городом будущего, малым городом, площадкой для развития локальных бизнесов и воронкой для привлечения инвестиций. Отсутствие у Доброграда отягощенности негативным историческим опытом, застарелыми проблемами, позволяет нашему городу стать перспективной моделью для социально-экономического развития территории через устойчивый рост экономики», - сообщил ТАСС избранный глава.

Фото пресс-службы Орловского областного совета народных депутатов





Орловское Информбюро





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