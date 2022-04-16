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15:21, 16 апреля 2022 года

В Орле прошла весенняя уборка

На субботник вышли целыми коллективами. Среди них и коллектив ГТРК «Орел».


Сегодня Орел вышел на субботник. Наводили чистоту в парках и скверах, во дворах и на территориях организаций и предприятий. ГТРК «Орел» выступает за чистоту русского языка в своих сюжетах, а сегодня – еще и за чистоту в кабинетах и коридорах.

Погода хоть и помешала наведению порядка в городе, но в парке Победы было все равно многолюдно. Студенты работали весело и с песней. В честь советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны, участники акции «Сад Памяти» высадили 47 молодых лип.
А у мемориальной часовни появились именные липы в память о подвиге погибших на Украине уроженцев Орла - кавалеров Ордена Мужества Егора Канатникова, Никиты Матюшева и Артура Шадрина.

За чистоту на Дворянке традиционно отвечает областной совет народных депутатов. Первый зампред Михаил Вдовин не чурается любой работы. У депутата было ответственное задание - обрезка кустарников. Правильная техника - залог будущей красоты роз.

Региональное отделение партии «Единая Россия» посвятило свой субботник подготовке к празднованию Дня Победы. В районах области наводили порядок на братских могилах. В Орле в порядок привели памятники на Троицком и Крестительском кладбищах.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Наш город красивый, зеленый, к нам приезжает много гостей, и чтобы он был еще краше каждую весну необходимо наводить порядок, убирать листву, выпиливать самосев, в целом - навести порядок в нашем городе».

Несмотря на дождливую погоду свыше тысячи трудовых коллективов (порядка 25 тыс. орловцев) вышли на уборку общественных территорий Орла, береговых зон рек. В парке Победы в рамках акции «Сад Памяти» посадили 50 лип.


Юлия Сабельникова


 
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