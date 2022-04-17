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12:30, 17 апреля 2022 года В Орловской области – 106 новых случаев коронавирусной инфекции Скончался один человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 2 человека;

- после выздоровления выписано 378 человек;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 110 472;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 878.





Орловское Информбюро





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