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13:01, 17 апреля 2022 года

Андрей Клычков поблагодарил орловцев за участие в субботнике

Об этом губернатор Орловской области написал в своих сетевых аккаунтах.


Накануне в Орловской области прошел субботник. На весеннюю уборку вышли коллективы учреждений и организаций.
В частности в Орле свыше тысячи трудовых коллективов приводили в порядок общественные территории города. В парке Победы в рамках акции «Сад Памяти» посадили 50 лип.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил орловцев за участие в субботнике.

Андрей Клычков: «Спасибо всем, кто, невзирая на дождь и непогоду, решил внести свой вклад в общее дело уборки городов и поселков нашей Орловщины, озеленения улиц, скверов и парковых зон.

Вместе мы убрали сухую листву и совместными усилиями постарались помочь весне полноправно вступить в свои права.

Кроме того, на территории региона продолжается акция «Сад Памяти». В этот раз мы посадили именные липы в память о подвиге погибших на Украине уроженцев Орла, кавалеров Ордена Мужества, а также в честь советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны.
В целом удалось многое. Привели в порядок любимые места прогулок, где совсем скоро будем гулять вместе с семьей или друзьями, наслаждаться отдыхом и окружающей красотой. Всё, что не успели из-за дождя, обязательно доделаем».


Орловское Информбюро


 
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