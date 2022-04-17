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13:11, 17 апреля 2022 года В Орле мотоциклисты открыли сезон ГИБДД напоминает: водителям автомобилей стоит быть более внимательными на дорогах.





На дорогах Орловщины увеличилось количество участников дорожного движения за счет открывших сезон мотоциклистов.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой быть более внимательными к такой категории участников дорожного движения, как мотоциклисты. Будьте бдительны, заблаговременно подавайте сигнал поворота, чаще смотрите в зеркала заднего вида, а также не выполняйте резких манёвров, не убедившись в безопасности.



При этом водителям мотоциклов и скутеров также стоит быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения. Самыми распространёнными нарушениями, которые на сегодняшний день допускают водители мототранспорта, остаются: езда без шлема, без права управления, превышение скоростного режима.



Особое внимание полицейские уделяют работе с юными водителями мопедов и мотоциклов. Садясь за руль мототранспорта, подростки не всегда задумываются о своей безопасности. Сотрудники ГИБДД и ПДН совместно проводят профилактическую работу с родителями, напоминая о том, что важно принимать во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Полицейские призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.



С начала текущего года в Орле зарегистрировано 2 ДТП с участием мотоциклистов. Как правило, последствия таких аварий для водителей и пассажиров данных транспортных средств очень тяжелые.





Орловское Информбюро





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