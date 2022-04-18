В Орле произошел пожар в частном доме

Существовала угроза распространения огня на соседний дом.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Фестивальной на пульт службы спасения поступило в 17:29. На момент прибытия пожарных горели внутренние помещения дома и кровля практически по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседний дом. В результате пожара выгорело помещение котельной на 4 кв.м., выгорело чердачное помещение на 72 кв.м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, пострадавших нет. Пожарным удалось оперативно локализовать пламя. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений г. Орла.

За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 12 выездов на ликвидацию возгораний, в том числе тушение сухой травы и мусора, 14 выездов на помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области