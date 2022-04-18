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10:51, 18 апреля 2022 года Дела о налоговых преступлениях будут возбуждаться только на основе материалов налоговых органов 9 марта Президент РФ подписал федеральный закон № 51-ФЗ, предусматривающий особый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Этот закон комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» был разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, а также о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Он был внесен Правительством РФ и 3 марта принят Государственной Думой сразу в трех чтениях, в тот же день его одобрил Совет Федерации и вскоре, после подписания Президентом, закон вступил в силу. Закон предусматривает изменения в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которым поводом для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях служат только материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это касается преступлений, предусмотренных статями 198 – 199.2 Уголовного кодекса РФ. Алгоритм действий налоговых органов содержится в п. 3 ст. 32 Налогового кодекса РФ. Он заключается в следующем. На основании налоговой проверки, выявившей неуплату налога, выносится решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. На основе этого решения проверяемому направляется требование об уплате налога. Если в течение 2-х месяцев со дня истечения срока исполнения требования оно не исполнено, и размер недоимки превышает пределы крупного и особо крупного ущерба, указанные в УК РФ в качестве квалифицирующих признаков налоговых преступлений, налоговые органы обязаны в течение 10 дней направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следует отметить, что порядок возбуждения уголовных дел только на основании материалов налоговых органов уже существовал в законодательстве в 2011 - 2014 гг. Затем, в конце 2014 г. в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым поводом для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях могли быть уже не только информация из налоговых органов, но и материалы оперативно-розыскных мероприятий, проводимых органами дознания, сообщения о преступлении, полученные из различных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, а также явка с повинной. При этом при поступлении информации о налоговом преступлении из органов дознания следователи обязаны были получить заключение налоговых органов о наличии в материалах дела признаков нарушения законодательства, однако уголовное дело могло быть возбуждено и до получения мнения налоговиков. И вот, спустя семь лет, государство вернулось к прежнему порядку возбуждения дел о налоговых преступлениях. По мнению Алексея Ястребова, принятый закон стал частью принятых мер по поддержке предпринимательства в сложной экономической ситуации, сложившейся после введения санкций со стороны западных государств. В последние годы количество возбужденных уголовных дел по статьям о налоговых преступлениях выросло. И хотя только небольшая их часть доходила до суда, давление со стороны правоохранительных органов приводило к закрытию ряда предприятий. Принятые поправки будет способствовать более качественному расследованию дел о налоговых преступлениях, основанному на квалифицированном мнении налоговых органов, улучшат положение налогоплательщиков на стадии возбуждения уголовного дела.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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