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10:07, 18 апреля 2022 года

В Орле две юные жительницы Донецка возобновили занятия спортом

С девочками познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Временные переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик стараются найти занятия для своих детей. Желающие могут записаться в кружки и в спортивные секции. Так, двоюродные сестры Лера и Арина начали тренировки в секции фигурного катания. Шестилетняя Арина в течение трех лет занималась этим видом спорта в Донецке. Лера - спортсменка со стажем, но в другом виде: на момент отъезда из дома входила в состав Донецкой сборной по синхронному плаванию. Поскольку в Орле нет секции синхронного плавания, девочка присоединилась к сестре и также осваивает катание на льду.
 
Андрей Ханян, президент федерации фигурного катания Орловской области: «Начинаем работать, а перспективы есть у девочек, если будут заниматься».
 
Девочки со своими родными живут в «Орловчанке», но, несмотря на расстояние, на занятия приезжают ежедневно.
 
Когда удастся вернуться на родину, неизвестно, да и некуда возвращаться. В последние время сестры с семьями жили в общежитии и на съемных квартирах. Прошлым летом в их родной частный дом попала бомба.



Татьяна Тимохина


 
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