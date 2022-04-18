Футболистки ОГУ выиграли всероссийский финал Первенства первой лиги по мини-футболу

Итоговый турнир сезона состоялся в Орле.

Футболистки Орловского государственного университета выиграли всероссийский финал Первенства первой лиги по мини-футболу. На пути к финалу наша команда последовательно обыграла команды из Калининграда, Краснодара, Калуги и Хабаровска. В финале орловчанки встретились с дублирующим составом нижегородской «Норманочки». Итоговый счет – 4:0 в пользу хозяек площадки.

Отметим, что победа в этом сезоне стала для нашей команды четвертой подряд. Впереди у орловчанок участие в финале проекта «Мини-футбол – в вузы!». Он состоится в середине мая.