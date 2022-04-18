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12:08, 18 апреля 2022 года В Орловской области – 104 новых случая коронавирусной инфекции При этом нуждающихся в госпитализации не было.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией;

- после выздоровления выписано 325 человек;

- скончалось два человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 110 576;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 880.





Орловское Информбюро





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