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11:25, 18 апреля 2022 года

Музыка под церковными сводами

Вечером Вербного воскресенья в Орле состоялся концерт духовной музыки в Богоявленской церкви. Корреспондент ГТРК «Орел» была среди слушателей.


На несколько часов Богоявленский храм Орла стал сценической площадкой. Там в Вербное воскресенье прошел великопостный концерт губернаторского хора «ЛиК». Идея провести такой концерт именно в церкви появилась давно, но только в этом году благодаря владыке Тихону смогла осуществиться.
 
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель губернаторского хора «ЛиК»: «Он поддержал идею проведения концертов русской духовной музыки в том месте, которая и предназначена для ее исполнения».
 
Прозвучали довольно сложные духовные сочинения композиторов Павла Чеснокова и Николая Голованова, а также Рахманинова и Чайковского. Но вокал, акустика, горящие свечи, своды храма - все создавало необыкновенно возвышенную атмосферу. И исполнители, и зрители отметили, что испытали утешение и надежду, единение, веру в любовь и добро.



Эва Стасюлевич


 
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