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12:45, 18 апреля 2022 года В Орле косить траву станет легче На «Спецавтобазу» поступили две роторных косилки.





В Орле предприятие «Спецавтобаза», занимающееся санитарной очисткой города, получила в свое распоряжение две роторные косилки. Они крепятся к трактору и позволяют производить покос травы сбоку от него. Как отмечает сайт городской администрации, принцип действия очень прост: трактор едет по пешеходной дорожке или проезжей части, а косилка захватывает траву вдоль обочины на ширину до 2,1 м. Производительность косилок составляет не менее 2,85 га/ч. Стоимость каждой косилки – 243,5 тыс. рублей. Оборудование станет серьёзным подспорьем в летнем содержании улично-дорожной сети, считают в мэрии Орла. Фото пресс-службы администрации города Орла





Орловское Информбюро





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